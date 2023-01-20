Алеку Болдуину грозит реальная тюрьма: какое обвинение предъявят актеру

Фото, видео: www.globallookpress.com / JAVIER ROJAS; 5-tv.ru

На съемках «Ржавчины» из пистолета знаменитости вылетела настоящая пуля, смертельно ранившая оператора. Как такое могло произойти?

Кажется, Алек Болдуин все же может угодить за решетку, даже несмотря на свой звездный статус. По данным CNN, актеру все-таки будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. В его ситуации за это предусмотрен срок от полутора лет и выше.

Два года назад на съемках фильма «Ржавчина» погибла оператор Галина Хатчинс. По сценарию, Болдуин должен был стрелять в камеру, однако пуля в его пистолете оказалась настоящей.