Фото, видео: 5-tv.ru

Предприятие закрылось еще в 2016 году.

Эпичные кадры пришли из Норильска. На территории бывшего завода «Норникель» снесли две трубы высотой 150 и 180 метров. Предприятие не работает с 2016 года, вокруг пустующие здания.

Поэтому такой способ демонтажа оказался самым быстрым и дешевым, уверяют специалисты. Взрывчатку заложили у основания труб. Там же прорубили отверстия, чтобы конструкции рухнули в нужную сторону.