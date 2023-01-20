Непредвиденные подходы: мошенники нашли новый способ обмана автовладельцев

Фото, видео: www.globallookpress.com / Felix Hörhager; 5-tv.ru

Схему «развода» распознать непросто.

Новый вид обмана автолюбителей набирает обороты в России. Злоумышленники разрабатывают все более изощренные методы добычи денег.

По данным «Известий», мошенники вычисляют машины, которые находятся в ремонте. Дальше узнают контакты владельцев — для этого звонят в сервис якобы от имени клиента, просят записать их новый номер телефона и будто бы на всякий случай уточняют, какой был записан изначально. Дальше — связываются с хозяином машины — теперь уже представляясь сотрудником станции техобслуживания. Говорят, что понадобятся новые запчасти. И вообще они подорожали. Поэтому нужна предоплата — переводом на карту. Первые пострадавшие признаются, что лишились таким образом десятков тысяч рублей.