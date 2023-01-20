Из-за действий Макрона во Франции случился «зомби-апокалипсис»

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Президент иностранного государства задумался о серьезных реформах. Молодежь бастует. Что будет дальше?

Жители Франции привыкают к новым запахам. Вместо дорогой туалетной воды на улицах хорошо слышен аромат навоза. Теперь это неотъемлемая часть забастовок, которые снова охватили всю страну. А виной всему желание Макрона поднять пенсионный возраст. Тысячи людей не согласны. В итоге закрыты магазины и кафе, не работают офисы, встал даже транспорт. Все покажет корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Это подобие зомби-апокалипсиса под знаменитую композицию I will survive («Я выживу» — Прим. ред.) — стихийный театрализованный протест на улицах Парижа, в котором участвуют десятки тысяч человек. «Выжить» они намерены вопреки планам президента Макрона повысить пенсионный возраст. Массовый танец несогласных — еще один элемент протестной феерии, которая сегодня захлестнула всю Францию.

К 2030 году с подачи президента Макрона французов хотят отправлять на заслуженный отдых на два года позже — в 64. Правда, Макрону еще предстоит провести реформу через парламент, где у него теперь нет законодательного большинства.

«На выборах все было сказано четко! Реформа была демократически представлена и одобрена. Она справедлива и ответственна», — подчеркивал Макрон в ходе очередного выступления.

Протестующие принесли гигантские карикатуры на Макрона и других представителей французской элиты. Для абсолютного большинства повышение пенсионного возраста означает, что молодежи станет еще труднее искать работу и придется позже создавать семьи, работающие бабушки и дедушки не смогут сидеть с внуками. А рождаемость во Франции и так достигла минимума за более чем 70 лет.



И это — только начало, — обещают властям профсоюзы. Ведь цены растут, уровень жизни падает. Поэтому противники правящей во Франции элиты уже планируют новые акции протеста, которые по масштабам превзойдут выступления «желтых жилетов».

В результате забастовки полностью встала основная торговая трасса между Великобританией и ЕС — паромная переправа Дувр — Кале. Пробка из грузовиков растянулась на километры. В дополнение к антироссийским санкциям это — еще один ощутимый удар по экономике Старого Света.