«Продвигаемся»: военкор показал удары «Градами» по укреплениям ВСУ в Марьинке

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Украинские боевики из последних сил стараются достаточно быстро отвечать бойцам на удары. Но российский военный отметил — они все цели поражают и успешно выполняют поставленные задачи.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин узнал, как обстоят дела в районе Марьинки Донецкой народной республики (ДНР). Там одна из самых горячих точек. Журналист побывал на позициях артиллеристов пятой гвардейской бригады 1-го армейского корпуса и пообщался с бойцами.

По словам наводчика БМ-21 «Град» с позывным «Рыча», они поражают все цели и продвигаются вперед. В день его расчет отрабатывает пять целей. Боевики изо всех сил продолжают бороться, они отвечают достаточно быстро на удары, в течение двух-трех минут. Поэтому ситуация все еще остается напряженная.

«Марьинское направление. Обычно все поражаем цели. И пехота укрытая, и бывает, контрбатарейно работаем. Цели разные всегда. Продвигаемся», — отметил «Рыча».

К слову, на днях врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Марьинке продолжается зачистка, ВСУ перебрасывают туда дополнительные резервы, чтобы удерживаться в частном секторе и на ряде промышленных предприятий, однако ВС РФ продвигаются. Вместе с тем при окончательном взятии Марьинки откроется дорога на другой пригород Донецка — Красногоровку, оттуда украинские войска продолжают обстреливать столицу республики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВСУ помогли войскам РФ взять Соледар.