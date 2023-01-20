Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 23 по 29 января

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Астролог Ксения Шахова рассказала об особенностях предстоящей недели. Кому стоит быть особенно осторожными?

Неделя начинается с точного соединения Венеры с Сатурном, а значит — совсем не до шуток. Эта конфигурация подчеркивает важность формального. Люди экономны и требовательны во всем. Из-за этого непросто выразить истинные чувства, высока потребность в уединении, а рассудок преобладает над эмоциями.

Меркурий в Козероге еще удерживает ум в некоторых рамках, хотя и хочется довериться потоку, быть свободней в выражениях. Также, на этой неделе, повышается интерес к скульптуре, архитектуре и дизайну. Это прекрасное время года для посещения выставок, показов мод и консультаций со стилистами.

Овен

Ваша страстная неуемная натура стремится проявить себя в совместном творчестве с друзьями и группой единомышленников. На этой неделе возможны вступления в общественные организации, интерес к общественно-политической жизни, или основание собственной платформы или группы в Интернете. Удачные новые инициативы и начинания.

Телец

Вы можете занять позицию неформального лидера и успешно осуществлять закулисную власть. Окружающие на этой неделе видят в вас серого кардинала. Вопросы репутации и продвижения вперед решаются путем плетения хитроумных интриг и даже с применением магии и оккультных знаний.

Близнецы

На этой неделе происходит расширение ваших собственных горизонтов сознания. Глубокое осмысление и философский взгляд на жизнь. Возможно, кто-то из вас поменяет свое место, отправиться в поездку, командировку. Ключевую роль будут играть общественные институты и дальние связи. Актуальность также приобретают зарубежные контакты. Возможны поездки за границу за счет спонсоров. Либо ваша инициатива в организации благотворительных мероприятий.

Рак

Вы способны добиться своего и получить мощную поддержку от других, необходимую для осуществления поставленных целей. На этой неделе актуальна дисциплина, твердость характера и выдержка, которые помогают вам достичь профессионализма и высокого качества работы.

Лев

Ваши брачные и деловые партнеры способствуют более активной и интересной жизни, укреплению престижа и возможности путешествовать, развиваться и расширять кругозор. Вы успешны в общественной деятельности и популярны вдали от дома.

Дева

У вас на этой неделе улучшение жилищных условий, условий на работе и обеспечение предприятия щедрым социальным пакетом, современными инструментами, а также — выгодное кредитование. Успешно решаются деловые и финансовые дела, возможно открытие банковского счета, оснащение производства и мастерских.

Весы

Эта неделя широкой популярности в обществе, активной культурной деятельности, признание в элитных слоях общества. Возможно пребывание в центре внимания и успешная самопрезентация. Благоприятно складываются любовные дела, заключение договоров с партнерами.

Скорпион

Эта неделя благоприятна для начала ремонтных работ дома или в офисе, а также для дел, связанных с недвижимостью, аренды или бюрократических документов. Желательно организовать свою жизнь так, чтобы оставалось достаточно времени для родителей и близких людей.

Стрелец

На этой неделе удачный старт для начала обучения, рекламной кампании, ведения лекций, семинаров. успех сулит публичная и интеллектуальная деятельность, сфера IT, логистика и журналистика. Приятные знакомства в торговых центрах, соцсетях или во время прогулки в парке.

Козерог

У вас на этой неделе возможно увеличение дохода, получение выгоды от сферы недвижимости, семейного бизнеса, игры на курсе акций, или посредством оформления интерьера, ландшафта. Ваш дом — полная чаша. Удовлетворения желаний и потребностей происходит без лишних усилий.

Водолей

Для вас на этой неделе важна подвижность, контакты, прямолинейность, энтузиазм в общении. Удача в организационных делах, учебе, торговле, консультационных услугах. Усиление умственных способностей и продуктивные деловые отношения, предприимчивость.

Рыбы

Возможно получение дополнительного дохода, льгот и субсидий, приобретение вещей для комфорта и отдыха. Энергетическая подпитка от творческой и благотворительной деятельности, романтичность, состояние возвышенности и утонченности. Возрастает тяга ко всему прекрасному и красивому.

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