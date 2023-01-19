Никита Высоцкий: Владимира Высоцкого любили все, потому что он не продал свой талант

Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Chernov; 5-tv.ru

Хиты знаменитого поэта и певца до сих пор популярны. В чем же секрет выдающегося артиста?

О таланте советского поэта, певца Владимира Высоцкого, без всяких прикрас, ходят легенды. При жизни он был кумиром миллионов. И даже сейчас, когда появилось много новых направлений в музыке, новых модных течений, его хиты не могут забыть. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru сын Высоцкого — актер и режиссер Никита Высоцкий — объяснил такую преданность поклонников необыкновенным талантом артиста, данным свыше, который невозможно не заметить.

«Он необыкновенно одаренный человек. Он — человек необыкновенного обаяния. И это обаяние передавалось и голосом его, и текстами его. Это вопрос туда. — обратил взгляд к небу сын Высоцкого. — Он был одарен! Настолько у него хватило цельности, мужества этому таланту быть верным, не продаться, не изменить себе», — подчеркнул Никита Владимирович в рамках презентации нового фильма о поэте «Высоцкий. Неизвестные страницы. „Одесская тетрадь“» в кинотеатре «Иллюзион».

Владимира Высоцкого не стало 25 июля 1980 года. Ему было всего 42 года. Поэт считался хулиганом и балагуром. В каком-то смысле он был настоящим героем своего времени. При этом, известен Владимир Семенович не только своими хитами, он также писал прозаические произведения и сценарии.

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