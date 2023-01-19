«Бабушке лет 80»: «отдохнувшая» Волочкова показала свои натуральные морщины

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Что стряслось с балериной на Мальдивах и почему фанаты опять недовольны?

Анастасия Волочкова отлично отдохнула на Мальдивах и уже вернулась на родину. Еще по пути в Россию, знаменитость решила сделать снимок со стюардессами и выложила в свои социальные сети. Но этим только напугала своих подписчиков.

Фанаты звезды крайне удивились, что Волочкова вернулась в Россию после отдыха…совсем не отдохнувшей. В комментариях люди написали балерине, что она «опухла» и у нее «стали видны все морщины на лице».

Анастасия Волочкова в окружении российских стюардесс. Instagram* / volochkova_art

«Бабушка лет 80, капец что с ней стало. Печальное зрелище. Я бы на месте бабы Насти вообще не фотографировалась», — написал один из фанатов.

Неизвестно, что стряслось со звездой на Мальдивах. Возможно, долгий перелет сказался на внешности Волочковой или отдых оказался настолько тяжелым, что все отразилось на ее лице.

Кстати, на Мальдивах Волочкова оторвалась по полной, ведь ее провожал в Россию весь остров. Попрощаться с артисткой, если верить снимкам, вышел только обслуживающий персонал виллы. Очарованная их вниманием, Анастасия решила сделать совместное фото на память.

Более того, балерина, возможно, завела на Мальдивах курортный роман. Такие слухи появились после публикации фото звезды с чернокожим мужчиной. Под снимком Волочкова написала ему «спасибо». Интересно, за что?

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Волочкова «шумно» покинула Мальдивы.

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