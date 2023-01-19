«Я старалась уберечь тебя»: юный актер Арсен Суховский умер при странных обстоятельствах

Фото: Кадр из к/ф «НЕДЕТСКИЙ ДОМ», реж. Михаил Расходников , 2021 г.

Молодому человеку прочили головокружительную карьеру. Из-за чего же оборвалась эта жизнь?

Совсем молодой российский актер Арсен Суховский, который провел свое детство в приюте, скончался при неизвестных обстоятельствах. Об этом написала в личном блоге его приемная мать и продюсер Юлианна Медведева.

«Я всегда старалась уберечь тебя, любила сильнее всех, была, может, где-то чересчур строга, но так хотела, чтобы ты был достойным человеком. Ты им стал», — написала она с горечью утраты.

На данный момент известно о том, что Арсен скончался 12 января, причина смерти не называется. Прощание с артистом прошло 19 января в Краснодаре.

До пяти лет Арсен Суховский жил в приюте. С приемной мамой у него сложились самые теплые отношения и они проводили много времени вместе. А свою кинокарьеру актер начал только в 2013 году. Он снимался в мини-сериале «Ладога» и фильме «Недетский дом», повествующем о жизни детского приюта. Там он сыграл свою роль вместе с Иваном Охлобыстиным.

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