Армия России взяла под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области
Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС
Ранее защитники Донбасса пошли в наступление на запорожском участке фронта.
Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта в Запорожской области. Об этом он сообщил РИА Новости.
«Результатом сегодняшней разведки боем стало взятие под оперативный контроль четырех населенных пунктов, находящихся на юго-западе и юго-востоке от Орехова», — сказал он.
Также Рогов добавил, что украинские подразделения отошли на вторую линию обороны. Боестолкновения в районе продолжаются. Сам Орехов пока находится под контролем украинских войск.
До этого стало известно, что подразделения российской армии перешли в локальное наступление в районе города Орехова Запорожской области. В частности, российским войскам удалось немного сдвинуть линию фронта. Благодаря этому украинские боевики были загнаны на запасные рубежи.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские войска перешли в наступление в районе запорожского города Орехова.