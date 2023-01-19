Прощай заграница! Бузовой могут запретить покидать Россию из-за долгов

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Личный архив Светланы Мержвинской; 5-tv.ru

Поп-дива недоплатила за жилищно-коммунальные услуги больше 43 тысяч рублей. Повлияет ли это на ее дальнейшие поездки за рубеж?

Ольга Бузова, непривыкшая экономить на себе, внезапно оказалась в числе должников. Она забросила свою питерскую квартиру и перестала оплачивать коммуналку. Накопившейся суммы может быть достаточно, чтобы теледиве запретили покидать пределы России, пишет 78.ru.

Поющей телеведущей надо заплатить 43,5 тысячи рублей. По мнению юриста, советника исполнительной дирекции РСТ-Северо-Запад Светланы Мержвинской, если артистка проигнорирует требование, то окажется в числе невыездных.

Эксперт пояснила, что наложить запрет на выезд за границу может любой из поставщиков коммунальных услуг, по которым появилась задолженность.

«Никто не может гарантировать, какой из поставщиков услуг ЖКХ может ограничить выезд данного человека и, соответственно, возможность оплатить тут же и быть допущенным на рейс у человека практически исчезает», — объяснила юрист.

Однако, шансы на то, что Ольги Бузовой все-таки удастся покинуть Россию, все-таки есть. Благодаря изменению нормативно-правовых актов люди могут оплатить долги прямо в аэропорту.

«Если мы берем Петербург, то там это тоже есть. То есть человек, грубо говоря, через Госуслуги заходит, это все оплачивает, показывает чек и уходит», — заверила Светлана Мержвинская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за долгов на Бузову уже открыли исполнительное производство. Это грозит арестом имущества или принудительным снятием денег с ее счетов.