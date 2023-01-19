Российские войска перешли в наступление в районе запорожского города Орехова

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Вооруженные силы России постепенно занимают новые рубежи в Запорожье.

Подразделения российской армии перешли в локальное наступление в районе города Орехова Запорожской области. О продвижении войск рассказал представитель главного совета запорожской администрации, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По сообщению РИА Новости, российские подразделения продолжают удерживать позиции, которые были сданы украинскими националистами.

«Территория Запорожской области, освобожденная от украинских боевиков, постепенно увеличивается», — пояснил Владимир Рогов.

По словам представителя главного совета администрации Запорожья, российским войскам удалось немного сдвинуть линию фронта. Благодаря этому украинские боевики были загнаны на запасные рубежи.

При этом Владимир Рогов напомнил, что сам город Орехов пока находится под контролем ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев решил перебросить часть своих войск с Запорожья в район Артемовска и Соледара. По словам Владимира Рогова, несмотря на это, в Запорожье сохранялась угроза наступления ВСУ.