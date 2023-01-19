Грозит пять лет: Алеку Болдуину предъявили уголовное обвинение

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После трагедии на съемках «Ржавчины» знаменитости пришлось нелегко.

Американскому актеру Алеку Болдуину предъявили уголовное обвинение в связи со стрельбой, в результате которой погиб кинематографист. Об этом сообщает The New York Times.

«Актеру будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Главный оружейник фильма Ханна Гутьеррес-Рид также была обвинена в непредумышленном убийстве. Обоим грозит максимум пять лет тюремного заключения, если их признают виновными», — говорится в сообщении.

А вот помощник режиссера решил пойти на сделку и за это получить условный срок и шесть месяцев испытательного срока. В частности, он признался в небрежном использовании оружия.

Предъявляя обвинения, специальный прокурор Эндрю Риб сказал: «Доказательства ясно показывают преступное пренебрежение техникой безопасности на съемочной площадке фильма „Ржавчина“. В Нью-Мексико нет места для съемочных площадок, которые не принимают всерьез приверженность нашего штата безопасности в обращении с оружием и общественной безопасности».

До этого времени наказание за случившиеся понесла лишь продюсерская компания. Бюро по охране труда и технике безопасности обязало продакшн выплатить 136 тысяч долларов за несоблюдение правил при работе на съемочной площадке.

Однако уже после этого Болдуина заподозрили в даче ложных показаний. Алек Болдуин заявляет, что даже частично не виновен в смерти оператора. В тот злополучный день он был уверен, что получил реквизитный револьвер с холостыми патронами. А недавно стало известно, что холостые и боевые пули на съемочной площадке смешались между собой.

Трагедия с Болдуином случилась 21 октября во время съемок картины «Ржавчина». В момент тренировки актера с оружием по неизвестным причинам револьвер выстрелила не холостыми патронами, а настоящими. В результате оператор погибла, а режиссер Джоэл Соуз, стоявший за ней был ранен. Спустя пару дней его выписали из больницы. Болдуина задержали, допросили и отпустили. Родственники погибшей подали в суд на знаменитость. Близкие обвиняли актера в халатности, но теперь намерены отозвать сой иск.

В октябре 2022 года Алеку Болдуину удалось достичь внесудебного соглашения с родственниками погибшего кинооператора. Тогда вдовец Хатчинс отметил, что все стороны признают — произошедшее было несчастным случаем.

Вместе с тем съемки фильма, которые были заморожены после тагедии, продолжатся. Хатчинс станет исполнительным продюсером фильма. Работа над картиной возобновится при участии всех основных действующих лиц в январе 2023 года. Также к работе вернется и раненый режиссер Соуз.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Алека Болдуина подозревают в даче ложных показаний в деле об убийстве на съемках.