Таможенники обнаружили у пассажира в багаже позолоченный автомат Калашникова

Фото, видео: Пресс-служба ФТС России; 5-tv.ru

Мужчину задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Кольцовские таможенники задержали в аэропорту пассажира с позолоченным автоматом Калашникова. Россиянин пытался пронести автомат АК-74М калибра 7,62-мм в подарочном кейсе, сообщили в пресс-службе ФТС России.

«Автомат был изготовлен в 1974 году. Ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин покрыты позолотой с узором, а приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева. По нижней части ствола имеются несколько просверленных отверстий», — сообщила пресс-секретарь Уральского таможенного управления Марина Гузикова.

Известно, что аналогичные изделия на рынке стоят до 500 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что это списанное оружие, которое декорировали мастера. Подарить автомат он хотел давнему другу.

Как сообщили таможенники, оружие изъяли и передали экспертам, чтобы они установили, возможно ли автомат трансформировать в боевое состояние.

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