Уилл Смит выложил видео под трек русскоязычного репера Xcho

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Украинцы раскритиковали актера в комментариях.

Американский актер Уилл Смит выложил публикацию в Instagram* с треком хип-хоп исполнителя Xcho «Ты и я», который читает рэп на русском языке и имеет армянское происхождение, его настоящее имя — Хачо Дунамалян.

На видео актер при помощи телефона и беговой дорожки снимает сцену езды автомобиля по заснеженной дороге. Автомобиль — игрушечный, а дорожка — тренажерная.

«Вы будете удивлены, но многие эпизоды в фильмах снимаются именно так», — написал Смит.

Однако внимание подписчиков привлекла музыка в ролике. В комментариях появились русскоязычные пользователи, которые начали передавать друг другу приветы и шутить, что актер нанял русского smm-менеджера.

Также комментарий к публикации оставил Xcho, в котором поблагодарил Смита за выбор трека. При этом украинские пользователи раскритиковали Смита в комментариях.

«Пожалуйста, не используй российские песни, если поддерживаешь Украину»;

«Ты за Россию? Остановись»;

«Только не русская песня», — написали украинцы.

Сам Смит пока никак не отреагировал на критику.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Уилл Смит выбрал свободные отношения.

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