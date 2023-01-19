Пульс жизни: каким журналистом была экс-руководитель Пятого канала Бэлла Куркова

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Смерть советской и российской журналистки стала большой утратой для отечественного телевидения.

В Петербурге умерла советская и российская тележурналист Бэлла Куркова. Ей было 87 лет. Легенда Ленинградского телевидения. Именно она создала популярную во времена перестройки программу «Пятое колесо». До 1995-го года Бэлла Алексеевна была руководителем Пятого канала.

О Бэлле Курковой и ее эпохе перемен расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Эта невысокая интеллигентная женщина долгие годы была не только летописцем истории. Бэлла Куркова сама писала и даже творила ее.

В конце восьмидесятых ее программу «Пятое колесо» смотрели во всем СССР, рабочие с «Уралмаша» писали Бэлле Курковой, что опаздывают на завод, потому что в Свердловске передача начинается только в два часа ночи. Все дела по понедельникам и четвергам бросал Марк Захаров. Он сам признавался, что следит за каждым выпуском, ведь в те дни из ленинградского телецентра говорили о реальных проблемах страны.

«Бэлла была человек — пульс жизни. Она сама пульсировала. За каждым ее шагом было не поспеть. Она придумывает, сочиняет замечательную программу „Пятое колесо“, которая становится сферой притяжения и лучших журналистов и лучших личностей», — рассказала заслуженный деятель искусств России Ирина Тайманова.

Но передача нервировала и раздражала местный обком — слишком вольной была редакция на Чапыгина шесть. И тогда ленинградские рабочие выдвинули Куркову в народные депутаты РСФСР. Ее бурлящая энергия, казалось, так нужна была той эпохе глобальных перемен.

«Я, конечно, обескуражен этим сообщением — это большая потеря. Она, конечно, гражданин России, Ленинграда и Санкт-Петербурга, она достойно того, чтобы ее увековечили — или улицу назвали», — считает коллега погибшей советский и спортивный журналист Геннадий Орлов.

Бэлла Алексеевна горячо поддерживала Анатолия Собчака в его реформах, и в том, чтобы Ленинград вновь стал Петербургом. И сама много сделала для этого.

Она всегда была такой целеустремленной. С тех пор, как поехала набираться в 1959-м журналистского опыта на самый крайний север — в Певек. Она буквально вырвала туда путевку по распределению. Каждую неделю, будучи собкором «Советской Чукотки» бегала в почтампт, чтобы отбить материал про выполнение планов пятилетки, или очерк о золотых приисках, или статью о геологах. Вернувшись в Ленинград, писала для «Ленинских искр», а потом в ее жизни появилось телевидение.

Пятым каналом она начала руководить с 1992-го. Тяжелейшее время для страны. Инфляция 2600% процентов. Хаос. Вот редкие архивные кадры Курковой- руководителя.

А уже потом она долгие годы будет заниматься документалистикой, в созданном ею филиале ВГТРК. А уже в 85 она вновь полетит на Чукотку и будет снимать. Говорила — что осуществила мечту и вернулась к истокам.

Соболезнования родным Бэллы Курковой направил Владимир Путин. Президент назвал ее талантливым, увлеченный человеком, профессионалом, с чьим именем связаны яркие страницы истории современного отечественного телевидения.