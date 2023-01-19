Младшая дочь телезвезд Екатерины и Александра Стриженовых заявила о свадьбе
Младшая дочка Екатерины и Александра Стриженовых — Саша готовится к свадьбе
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Избранник Стриженовой-младшей — первая любовь.
Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых 22-летняя Саша Стриженова готовится к свадьбе. Об этом девушка рассказала в своем личном блоге в Instagram* и подтвердила новость фотографией в свадебном платье, сообщает StarHit.ru.
Около восьми лет Саша Стриженова встречается с Антоном Чурековым, который как и она получил высшее образование в МГУ. Месяц назад Антон сделал любимой предложение руки и сердца. Однако девушка редко делится подробностями личной жизни и только сегодня решилась на откровение.
«Если честно, уже почти месяц, как я сказала „да“. Позади — огромная совместная история, впереди — целая совместная жизнь», — призналась Александра в личном блоге.
Подписчики Стриженовой поздравляют ее с этим важным событием и желают счастья в совместной жизни.
«Поздравляю, дорогие! Как я рада за вас!»;
«Сашуля, какие вы красивые! Ждем фото со свадьбы!»;
«Боже, какие прекрасные новости!»;
«Прекрасная пара, счастья вам!»;
«Молодые и красивые — что еще нужно для счастья! Пусть ваша семейная жизнь будет наполнена лишь радостными моментами!» — отмечают пользователи Сети.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь певицы Славы ждет ребенка.
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