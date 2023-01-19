«Просит хозяев»: Зеленского осадили за требование оружия для захвата Крыма

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Депутат призвал остановить конфликт, который позволяет приумножать состояние «кучке сумасшедших».

Французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо жестко отреагировал на требования президента Украины Владимира Зеленского оружия для возвращения Крыма. Об этом он написал в Twitter.

«В Давосе Зеленский попросил у своих хозяев денег и оружия. Кучка сумасшедших, которая сидела перед ним, хочет войны, как и он сам! Они прекрасно знают, что смогут разбогатеть на этом», — написал бывший депутат.

Также Филиппо призвал остановить конфликт.

До этого Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что попробует захватить Крым силой, если США и Евросоюз предоставят ВСУ новую партию боевой техники.

Также Зеленский заявил, что система ПВО его страны — самое слабое место. Однако при этом, они остаются намного лучше некоторых систем ПВО из других стран.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 на фоне обострения ситуации в регионе. Тогда украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Зеленский объяснил причины «замедления» боевых действий.