Он сделал это в подвале: звезду «Уэнздей» обвиняют в сексуальных домогательствах

Фото: www.globallookpress.com / Mairo Cinquetti

Карьера 21-летнего актера — под угрозой. Если верить пострадавшим девушкам, в жизни Хайнс — настоящий злодей.

Звезда культового сериала «Уэнздей» Перси Хайнс Уайт стал участником громкого скандала — знаменитость обвиняют в изнасиловании. Пока на такое решились несколько подписчиц в Twitter, но история уже получила широкую огласку, и актер был вынужден отключить комментарии в соцсетях.

Как из песни слов не выкинуть, так и из сети — тоже. Девушек, предположительно пострадавших от действий кинозвезды, цитирует интернет-издание Pedestrian. Так, по словам одной из них, выступающей под псевдонимом @milkievich, во время учебы в колледже в Торонто Хайнс Уайт и его друзья устраивали вечеринки и делали все возможное, чтобы приглашенные девушки могли напиваться до беспамятства. Таким образом мужчины добивались сексуального расположения с их стороны. И не раз задуманное доводили до финала, в том числе и Уайт.

После одной из таких историй одна из девушек даже написала заявление в полицию, но его не приняли. А актер между тем продолжал давать волю сексуальным желаниям: напал еще на нескольких представительниц прекрасного пола, оказывал на них давление и делился в сети фотографиями с обнаженными телами «завоеванных» дам. Делал он это, конечно, против их воли, да еще и называл оскорбительным словами.

Все эти обвинения были размещены под хэштегом #cancelpercy, что привлекло еще большое внимание поклонников артиста. Посыпались обвинения и от других пользователей, и это окончательно шокировало общественность.

«Отвратительно знать, что он сделал со мной и другими женщинами», — написал кто-то под именем Карис Бишоп-Кларк (@karissbs).

«Он позволил меня изнасиловать в своем подвале, и когда он позвонил мне по этому поводу, он больше всего беспокоился о полиции, а не о том, все ли со мной в порядке», — заявила в твиттере другая женщина по мени Дезире (@desireecameron).

Фото: Twitter / milkievich

Есть у этих историй, видимо, и другие свидетели. Так, человек под именем Джошуа (@SfmJoshua) уверяет, что вечеринки были реальными. По его словам, подруги ему рассказывали, какие страшные вещи творил с ними звезда. Кроме того, он сам видел, как во время вечеринок несколько девушек поднимались с актером наверх и запирали иногда двери.

Сам Перси Хайнс еще никак не комментировал происходящее, но судя по тому, что он закрыл комментарии в сетях, говорит, что актер испугался. Особенно сейчас, когда его карьера на пике популярности. Многие поклонники видели его героя, Ксавье Торпа, главным претендентом на сердце Уэнздей, но теперь возникает большой вопрос, оставят ли его вообще в сериале. Судя по прецедентам о харассменте, которые гремят в Голливуде в последнее время, шансов у актера немного.

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