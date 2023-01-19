Олег Басилашвили пожаловался на плохое самочувствие: «Живу под блокадой»

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88-летний знаменитый актер мечтает прийти в себя, чтобы снова выйти на сцену.

Народный артист СССР Олег Басилашвили сообщил о плохом самочувствии. Исполнивший роль Воланда в сериале «Мастер и Маргарита» актер рассказал, что болен и вынужден терпеть уколы. Своими проблемами он поделился в беседе с 5-tv.ru.

«Чувствую себя плохо потому что я болею. Должен играть спектакль. Вот посмотрим, смогу ли я его сыграть или нет. Я живу сейчас под блокадой из-за уколов», — признался артист.

Басилашвили подчеркнул, что намерен вылечиться и вернуться к прежней жизни, ведь ему предстоит выйти на сцену театра и сыграть в спектакле «Лето одного года». Ближайшая дата постановки 24 января, и все билеты распроданы.

Народный артист стал широко известен российскому и советскому зрителю благодаря ролями в фильмах «Служебный роман», «Осенний марафон» и других популярных кинофильмах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Басилашвили дважды перенес коронавирус.