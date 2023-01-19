Замглавы офиса Зеленского предрекли скорую отставку

Фото: Volodymyr Tarasov/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

Такими сведениями от своих источников поделился украинский депутат.

На Украине грядут крупные изменения. Вполне возможно, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского готовятся несколько отставок. Об этом сообщает в Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

«Мои источники сообщают, что будет уволен Кирилл Тимошенко с должности заместителя председателя ОП», — написал депутат.

Также, по словам Гончаренко, совсем скоро освободят от должности еще одного министра. О ком идет речь, он не уточнил.

До этого офис президента Украины принял отставку Алексея Арестовича с поста советника. Заявление он написал на фоне скандала, разразившегося после его слов о ситуации с разрушением дома и гибелью людей в Днепропетровске.

По словам Арестовича, это произошло в результате действий украинской противовоздушной обороны (ПВО). После этого в Верховной раде начался сбор подписей за отставку советника офиса президента.

Позднее Арестович прокомментировал свою отставку в соцсети. Он напомнил, что спустя полтора месяца после его прошлого увольнения началась война. Политик намекнул, что сейчас тоже должно произойти нечто столь же масштабное и судьбоносное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как экс-советник Зеленского Арестович попал в базу сайта «Миротворец».