В МВД Дагестана опровергли фейк о «непристегнутом» портрете умершего князя

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Дагестан

Умерший 300 лет назад «пассажир» даже не был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

Сегодня в отдельных средствах массовой информации и сети Интернет получила распространение информация о якобы привлечении к ответственности за непристегнутый ремень пассажира транспортного средства — князя Хаджи-Давуд, который умер 300 лет назад.

В МВД по Республике Дагестан отметили, что указанная информация не соответствует действительности.

«15 января текущего года в 11:17 часов на 923 км. федеральной автодороги „Кавказ“ камерой автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения зафиксировано административное правонарушение, совершенное водителем автомобиля „ГАЗ-3302“. <…> При этом стоит отметить, что перевозимый портрет камерой наблюдения не фиксировался», — сообщили в ведомстве.

В МВД быстро доказали неправдивость опубликованной в СМИ информации. Пресс-служба МВД по Республике Дагестан

В МВД обратились к журналистам, попросив при подготовке материалов проверять распространяемые сведения, а для получения объективной и достоверной информации обращаться в МВД Дагестана.