Вывод конфликта на новый уровень: в Кремле сделали предупреждение Западу

Пресс-секретарь Путина Песков согласился с послом РФ в США о недопустимости поставок оружия на Украину

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Шарифулин; 5-tv.ru

Российский посол в Вашингтоне заявил, что РФ ответит на поставки оружия Украине для удара по Крыму. Отражает ли его комментарий позицию России полностью?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявление российского посла о том, что страна ответит на поставки оружия Украине и удары по Крыму. Комментарий он дал во время традиционного брифинга.

«Сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, хотя у Украины и так есть вооружения, с помощью которого они наносят удары по нашим территориям, я имею в виду новые регионы, это потенциально чрезвычайно опасно», — заявил Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в таком случае конфликт выйдет на новый уровень, который затронет безопасность всей Европы.

«Это будет означать вывод конфликта на качественно новый уровень, который не будет сулить ничего хорошего глобальной европейской безопасности», — отметил Песков.

Информация о фактической возможности украинских боевиков наносить удары по Крыму с использованием поставляемого американцами США появилась в прессе накануне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белый дом счел оскорблением слова Лаврова о планах США решить «русский вопрос».