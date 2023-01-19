«Танковый рай»: почему судьба Украины зависит от встречи «Рамштайн-8»

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Политический эксперт спрогнозировал две основные темы встречи 50 министров на военной базе.

Представители Минобороны стран мира готовятся к встрече в формате «Рамштайн» на военной базе в Германии. Украинцы считают, что заседание контактной группы станет переломным моментом в ходе конфликта. Политолог Андрей Кошкин рассказал 5-tv.ru, чего стоит ожидать от военного саммита.

Эксперт отметил, что встреча 20 января будет носить официальное название «Контактная группа по обороне Украины». По его словам, в мероприятии примут участие более 50 государств, министры обороны которых приедут для рассмотрения нескольких вопросов в повестке дня.

«Первое — это, конечно, выделение боевой техники, особенно боеприпасов для Украины. Вторая, предположительно, — это объединение вооруженных сил государств, входящих в североатлантический блок и не только, для совместных действий против России», — объяснил Кошкин.

По словам специалиста, во время заседания со своим обращением выступит президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер не случайно до сих пор не признает переход Соледара под контроль ВС РФ. Военный эксперт уверен, что киевскому режиму необходимо доказать эффективное использование боевой техники и боеприпасов при выполнении боевых задач.

«Скорее всего, будут отстаивать формулу Залужного — 700 БМП, 500 гаубиц, 300 танков. Это необходимо, как сказал Залужный, для того, чтобы вернуть все к исходной позиции 23 февраля», — прокомментировал собеседник издания.

Эксперт усомнился в выполнении формулы, так как ситуация крутится вокруг обещанных цифр: 50 БМП Bradley, 40 БМП Marder, 100 БТР M113, неизвестного количества колесных танков AMX-10RC и 18 155-миллиметровых самоходных гаубиц. При этом, добавил Кошкин, будет оказано давление на Берлин для разрешения поставок «Леопардов» на территорию Украины.

«Вот почему на Украине «Рамштайн-8» называют «танковый рай «Рамштайн»», - подчеркнул политолог.

Специалист заключил, что в планы стран-участниц контактной группы не входят поставки новых модификаций техники. Кроме того, только боеприпасы могут быть отправлены Киеву быстро. Для того, чтобы подготовить остальную технику и экипаж потребуются месяцы.

Ранее военный эксперт в беседе с 5-tv.ru оценил характеристики танков Leclerc, поставку Украине которых рассматривает Франция.