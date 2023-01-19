Ивана Краско выписали из больницы после инсульта на инвалидной коляске

Фото, видео: © РИА Новости /Алексей Даничев; 5-tv.ru

Народного артиста РФ уже выписали из Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге. Не исключено, что в дальнейшем за его здоровье возьмутся специалисты крупного медцентра.

Актер театра и кино Иван Краско слег с инсультом в начале 2023 года. Врачи рекомендовали ему госпитализироваться и пройти курс лечения. О нынешнем состоянии 92-летнего актера рассказал его директор Вячеслав Смородинов.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru представитель народного артиста России заверил, что Ивана Краско уже выписали из Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга. Артиста вывезли из медучреждения на инвалидной коляске.

По словам концертного директора, в дальнейшем врачи предложили Краско провести операцию на сердце. Вероятно, что Ивана Краско будут лечить в медцентре имени Алмазова, но перед этим ему сделают КТ сердца и дадут рекомендации. При этом Смородинов опасается, что операция может негативно отразиться на здоровье звезды.

Сам артист во время выписки заверил, что чувствует себя прекрасно. Отдельно Иван Краско отметил профессионализм врачей и их внимательное отношение к пациентам.

«(Чувствую себя — Прим.ред.) Прекрасно! И физически, и нравственно, потому что обращение здесь человеческое», — подчеркнул актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конце 2022 года Краско также был доставлен в больницу с подозрением на гипертонический криз. Несмотря на рекомендации врачей, он сбежал из медучреждения ради работы в театре.