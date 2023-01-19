Невролог назвал возможную причину смерти подростка из Петербурга

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Четырнадцатилетний юноша накануне ушел из жизни прямо во сне. Все что его беспокоило — незначительный кашель и насморк.

ОРВИ могло стать одной из причин внезапной смерти 14-летнего подростка из Санкт-Петербурга. Этого в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru не исключил врач-невролог, кандидат медицинских наук Семен Гальперин. Также эксперт предположил, что еще могло привести к трагедии.

Как известно, она произошла накануне, в ночь на 19 января. Днем юноша пожаловался на незначительный кашель и насморк, а ночью, прямо во сне, его не стало. И от такого сценария не застрахован ни один человек — ни младенец, ни подросток, ни пожилой, считает врач. В медицине эта проблема недостаточно изучена, а встречается она не так уж и редко.

«Внезапная смерть — большая и не до конца изученная проблема. Заболевания, возможно, были у ребенка, но мы не знаем его предварительный диагноз. Говорить о том, что это такая остро протекающая простудная ситуация, связанная с какой-то инфекцией, сложно. Это маловероятно. Более вероятно, конечно, что это связано с каким-то хроническим заболеванием. Ну, может быть, простуда, температура могла это спровоцировать», — сказал собеседник.

Также он предположил, что внезапная смерть может случиться на фоне сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, а бывает, что человек уходит из жизни без всяких медицинских причин. К примеру, так было с подающий большие надежды 20-летней балериной Алесей Лазаревой. Девушка была абсолютно здорова и счастлива, но минувшим летом, 30 мая, она встала утром с постели, а потом упала на глазах у матери — целый час реанимации результатов не дал, сердце остановилось.

«Внезапная смерть случается и без сопутствующего заболевания, без явного толчка, без температуры, без инфекции, сама по себе. И действительно иногда этот диагноз вскрывается только после смерти. К сожалению, вот не все возможно обнаружить вовремя», — заключил невролог.

К слову, в России от внезапной сердечной смерти, по данным министра здравоохранения страны Михаила Мурашко, ежегодно погибают до 250 тысяч человек. В Европе, по информации из открытых источников, — около 2, 5 тысяч и только в 2-5% случаев это происходит в стенах медицинских учреждений.

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