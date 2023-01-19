ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении

Минобороны РФ сообщило о взятии более выгодных рубежей на Южно-Донецком направлении

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Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих.

Подразделения Восточного военного округа продвинулись на более выгодные рубежи на Южно-донецком направлении и уничтожили более 30 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, на этом направлении были уничтожены две боевые бронированные машины и три пикапа.

На сегодняшний день на Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией ЗВО было нанесено огневое поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское и Ивановка.

В районе населенного пункта Невское Луганской народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубица Д-20.

Впрочем, российские подразделения регулярно уничтожают технику противника: сильный разгром подразделений и боевых единиц неприятеля произошел на донецком направлении. ВСУ лишились заметного количества машин и артиллерийских установок.

Российские военные регулярно поражают не только наземные цели, но и авиацию. Например, целью ВС РФ второй день становятся украинские Су-25.

Ранее 5-tv.ru публиковал информацию об обстановке на донецком направлении.