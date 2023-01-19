Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Знаменитость решить показать медузе, кто хозяин в Дубае. Но не вышло.

Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова постоянно попадают в какие-то неприятности и держат своих подписчиков в постоянном напряжении.

На этот раз, музыканта в спину укусила медуза. По его словам, когда он плавал в море, к нему начала подплывать огромная фиолетовая медуза и защищать свою территорию. Однако Джиган решил, что это и его территория тоже. Вооружившись попавшимся под руку крабом и барракудой артист «вступил в серьезную битву» с дикой природой. К несчастью для нее, все закончилось трагически: краб откусил ей несколько щупалец и она погибла.

Однако напоследок медуза все-таки совершила свой сокрушительный удар и, когда Джиган отвернулся — ужалила из последних сил его спину. По его словам, теперь он не может сгибаться и проходит лечение в местной клинике.

Джиган в клинике Дубая. Фото: Instagram* / iamgeegun

Буквально несколько дней назад его жена Оксана Самойлова тоже поделилась с подписчиками своими проблемами — у нее обгорело лицо.

Семья Джигана находится в Дубае с Нового года. Первого января в сети появилась видеозапись, как дед Мороз с мешком для подарков «нападает» на детей Джигана. Разумеется, видео было шуточным и постановочным. Праздник семья отмечала в излюбленном Дубае в роскошном особняке, где, к слову, не оказалось главного новогоднего атрибута — елки, но внезапный нюанс решился быстро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что случилось с лицом Оксаны Самойловой в Дубае.

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