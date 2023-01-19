«Необходимо»: Добровинский объяснил прилет брата Моисеева в Россию за наследством

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Знаменитый артист оставил после себя внушительное состояние. Кому оно достанется?

Брат скончавшегося певца Бориса Моисеева хочет побороться за наследство известного родственника. И дело вовсе не в деньгах, а в чувстве справедливости. По мнению Маркса Толкача, директор музыканта Сергей Горох причастен к гибели своего подопечного. Это, как минимум, могло быть выгодно для представителя вокалиста, ведь после полугода со дня смерти хозяина — можно подавать на наследство.

Ранее появилась информация, что Толкач собирается прилететь в Москву из Канады для подачи документов на свою долю, и, конечно, посещения могилы брата, ведь на похороны зарубежный родственник приехать так и не смог.

Тем более, несколько месяцев назад Маркс даже заручился поддержкой известного юриста Александра Добровинского. Он будет представлять интересы гражданина Канады в суде. 5-tv.ru решил выяснить этот вопрос напрямую и связался с законником для эксклюзивного комментария. Неужели Толкач действительно собирается в Москву?

«О приезде Маркса Толкача говорить еще очень рано. Сначала нам необходимо ознакомиться с завещанием, что произойдет, думаю, в ближайшее время. Исходя из того, что мы увидим в документе, будет принято решение и необходимости присутствия Толкача», — заявил он.

Стоит отметить, что брат Моисеева старше артиста на 12 лет. Смерть известного родственника стала сильным ударом для Маркса Толкача. В последнее время они не общались, однако канадец очень хотел восстановить братскую связь. Правда, так и не успел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому досталась квартира Моисеева в Юрмале.