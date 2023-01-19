Умер режиссер Николай Досталь
Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova
Известный российский и советский режиссер долго шел к славе.
Известный советский и российский режиссер Николай Досталь умер на 77-м году жизни, об этом сообщил Союз кинематографистов России.
Он родился 21 мая 1946 года в Москве. Первым образованием стал факультет журналистики МГУ, а уже вторым — режиссерское отделение ВКСР. Он учился у лучших — в мастерской Георгия Данелия.
Начал карьеру, работая ассистентом режиссера, а затем и вторым режиссером на киностудии «Мосфильм», с 1982 года Досталь уже попробовал себя в качестве режиссера-постановщика.
Как режиссер он снял 17 фильмов, еще к семи написал сценарии. Он известен широкому кругу отечественных зрителей как создатель кинокартин «Раскол», «Стилет» и «Гражданин начальник».
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