Улетают, но возвращаются: могут ли умершие вселяться в тела родственников

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Таролог уверена, что реинкарнация существует и наука близка к этому открытию.

После смерти души умерших покидают землю не навсегда — многие проходят реинкарнацию. Причем вернуться они могут в тут же семью, которую недавно покинули — в этом уверена таролог Марианна Абравитова, своим мнением она поделилась в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

По словам собеседницы, чудесное возвращение к родным может произойти не позже чем через год, если за это время родится новый член семьи — в его-то обличии душа и начинает новую жизнь.

«Это бывает, когда в какой-то семье умирает мужчина или женщина, и через полгода-год в этой же семье рождается ребенок того же пола, как и умерший человек. Или за несколько месяцев до смерти кого-то из членов семьи уже рождается ребенок — приходит новая душа в эту семью», — сказала таролог.

По ее словам, есть способ даже проверить, произошло ли переселение души в тело родных. Как это сделать, знают представители религий, которые верят в реинкарнацию. К примеру, буддисты и индуисты.

«Они даже ставят определенные эксперименты. Умершего или умирающего человека там принято метить, на ноге, на руке — в любом месте. и потом, когда рождается малыш, они смотрят, нет ли там такой же метки или родинки. И кстати говоря, очень часто такое происходит, поэтому они, конечно же, уверены, что душа именно этого человека воплотилась в младенце», — добавила Абравитова.

При этом, добавила таролог, не все души имеют возможность возвращаться. С некоторыми это происходит по многу раз: одни вселяются в тела родственников, другие — выбирают другой путь: иное время, место, обстоятельства. Вплоть до того, что приходят на Землю в обличии животных, если человек опустился по кармической ступени из-за своего поведения в жизни.

Провидица уверена, что когда-нибудь и наука найдет доказательства реинкарнации, это лишь вопрос времени.

«Если говорить о научном подходе — конечно, переселение душ не признается. Но, как мы знаем, мир не так просто устроен. Если мы чего-то не достигли эмпирическим путем, это не значит, что явления не существует. Наука идет вперед, горизонты расширяются. Я думаю, что когда-нибудь и научное сообщество во многом пересечется с эзотериками», — подчеркнула собеседница.

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