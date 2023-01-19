Президент ГТРК «Санкт-Петербург» Волков назвал Куркову создателем российского ТВ

Фото, видео: Соколов Дмитрий,Чумичев Александр / ТАСС; www.ligajur.ru; 5-tv.ru

Знаменитая журналистка умерла на 88-м году жизни.

Советская и российская телевизионная журналистка, заслуженный работник культуры РСФСР, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова была очень активным, серьезным и неравнодушным человеком, который много вкладывался в работу. Такое мнение выразил президент ГТРК «Санкт-Петербург» Виталий Волков. Он был хорошо знаком с журналисткой и очень скорбит из-за печальных известий о ее смерти.

«В последнее время Белла Алексеевна занималась в студии „Культуры“, фактически возглавляла студию культуры в Санкт-Петербурге, в должности заместителя главного редактора телеканала „Культура“ Сергея Шумакова. Вкладывала огромные силы в работу студии. В значительной степени то, что сегодня производится в Петербурге для телеканала „Культура“ — это воплощение ее идей. Конечно, это очень серьезная утрата и для нас, и для российского телевидения, и для журналистики в целом», — заявил Волков в беседе с 5-tv.ru.

В том числе президент ГТРК «Санкт-Петербург» отметил, что Куркова была одним из его учителей в журналистике. По его мнению, Бэлла Алексеевна была создателем современного российского телевидения. Волков отметил, что лучшей памятью для журналистки будет успешная реализация начатых ею проектов.

«Ну, достаточно тяжело. Это был близкий друг, коллега, прекрасный человек, очень активный, очень серьезный и, самое главное, очень неравнодушный», — заявил он.

Сегодня стало известно, что Бэлла Куркова умерла на 88-м году жизни. Ранее 5-tv.ru публиковал подробную историю ее карьеры.