«Мы давно партнеры»: Леонтьев о счастливых минутах с Добровольской

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Знаменитый актер рад творческому воссоединению с коллегой.

Народный артист РФ Авангард Леонтьев раскрыл подробности отношений с актрисой Евгенией Добровольской. Звезда «Современника» и МХТ имени Чехова рассказал, что испытал со знаменитой коллегой самые светлые эмоции.

«Мы давно партнеры по сцене и у нас было много счастливых минут на сцене, поэтому я очень рад, что сейчас мы опять играем вместе», - признался актер театра и кино за кулисами спектакля «Космос».

Леонтьев также открыто выразил радость за успехи Добровольской. В копилке актрисы появилась роль учительницы английского языка в постановке режиссера Нины Григорьевой и драматурга Алексея Житковского, где она смогла самовыразиться перед зрителем. Авангард Леонтьев отметил, что многие звезды мечтают о таком подходящем «материале».

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгения Добровольская высказалась о женском одиночестве.