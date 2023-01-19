Умерла российская журналистка, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова

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Она была руководителем Пятого канала с 1992 года.

Умерла советская и российская телевизионная журналистка, заслуженный работник культуры РСФСР, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова, об этом стало известно 5-tv.ru.

Она родилась 26 декабря 1935 года в Брянске. В 1959 году окончила факультет журналистики Ленинградского университета. После окончания Ленинградского государственного университета около трех проработала в поселке Певеке Чукотского национального округа собственным корреспондентом газеты «Советская Чукотка».

После переехала в Ленинград. С 1962 года стала работать корреспондентом детской газеты «Ленинские искры». С 1968 года Куркова продолжила карьеру на ленинградском телевидении. Была редактором, заместителем главного редактора редакции информации, с 1978 года была назначена на должность главного редактора редакции детских и молодежных программ, с 1986 года — повышена до должности главного редактора художественного вещания ленинградского телевидения.

В апреле 1988 года создала авторскую программу «Пятое колесо», где работала главным редактором.

С 7 июня 1991 по 3 июля 2000 года Куркова стала директором Ленинградской дирекции Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК).

С октября 1992 года — председатель Федеральной телерадиовещательной службы «Россия» (ФТС — ТВ России), созданной на основе ликвидированной указом Бориса Ельцина телекомпании «Петербург». Позже телерадиовещательная служба «Россия» указом Ельцина была переименована в государственную телерадиокомпанию «Петербург — Пятый канал», которую она возглавила и где проработала до 1995 года.

С 2000 года журналистку назначили на пост директора петербургской дирекции канала «Культура». Позже журналистка стала заместителем главного редактора по работе с городом Санкт-Петербургом Главной редакции телеканала «Культура», являющегося частью Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).

Бэлла Куркова за профессиональную деятельность неоднократно награждалась государственными и профильными наградами.