«Я честно говорю»: Яна Рудковская сделала две пластические операции

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Знаменитая блондинка смело заявляет, что не боится старости. Зачем же тогда обращалась к врачам?

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская призналась, что дважды обращалась к пластическому хирургу. При этом блондинка выступает за натуральную красоту, поэтому не вводила никаких филлеров в лицо и даже не наращивала ресницы.

«Я не ставлю филеры, не колю ботокс, не делала никогда губы. Мне кажется по моей мимике любой профессионал это определит. Не наращиваю сейчас: ресницы, волосы и ногти. Нет такой необходимости. Я честно говорю, что я делала у хирурга: грудь (уменьшала) и коррекцию фигуры. Все! Тут все честно!», — объяснила жена фигуриста Евгения Плющенко в Telegram-канале.

В том числе Рудковская отметила, что всегда выкладывает фотографии без фотошопа и ретуши. В соцсетях знаменитость старается публиковать только видеоматериалы, где сложнее преобразить себя с помощью незаметных фильтров.

«Важный момент! Какие бы ни были косметические процедуры, операции и подтяжки, нужно уяснить одно — от возраста не убежишь. Всем нам будет и 50, и 60 и 70, а если кому-то повезет и 80 и 90! И возраст можно скрыть только на время», — рассказала телеведущая.

Звезда уверена, что женщину старше 45 лет нельзя называть «бабкой», а те, кто позволяет себе подобное, относятся к ограниченным и консервативным людям. В этот период у многих зрелых красавиц жизнь только начинается, они все еще молоды и полны энергии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудковская восхитилась внешностью подросшей дочери Алеси Кафельниковой.