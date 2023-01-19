Фигуриста Романа Костомарова планируют отключить от аппарата ИВЛ

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Уже девять дней жизнь олимпийского чемпиона в танцах на льду висит на волоске. Спасти спортсмена пытаются лучшие медики страны.

Олимпийского чемпиона Романа Костомарова, за жизнь которого уже девять дней борются лучшие медики страны, планируют отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

В материале уточняется, что данное решение принято с целью провести очередную процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ОКМЭ), она позволяет поддерживать жизнь пациента за счет насыщения крови кислородом.

«Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно», — отметил собеседник агентства.

Он также уточнил, что накануне спортсмена посетила его супруга, фигуристка Оксана Домнина. Это произошло впервые с момента госпитализации знаменитости.

Как известно, Роману Костомарову стало плохо 10 января, его госпитализировали в больницу в Коммунарке. У пациента была диагностирована пневмония и двусторонний гидроторакс (скопление жидкости в плевральной области), позже заболевание осложнилось еще и сепсисом легких, на фоне которого у олимпийского чемпиона посинели ноги.

Все эти дни ни близкие фигуриста, ни врачи, которые занимаются его лечением, не дают никаких прогнозов. Состояние спортсмена оценивается как крайне тяжелое. Однако медики, с которыми пообщались журналисты 5-tv.ru, называют сеспис самым опасным из всех диагнозов, поставленных Костомарову.

Дело в том, пояснили специалисты, что недуг может распространиться по всему телу, из-за этого велика вероятность развития дыхательной и почечной недостаточности. Выжить в такой ситуации сможет только счастливчик. При этом шансы на это у фигуриста все же есть, полагают врачи: возраст в данном случае на его стороне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за здоровье олимпийского чемпиона борются лучшие врачи России.