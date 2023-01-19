Как получить иностранную валюту наличными: советы и лайфхаки

Россиянам рассказали, что нужно знать при покупке наличных долларов и евро

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON

Покупка долларов и евро превращается в настоящий квест, причем не совсем увлекательный. Однако есть несколько способов, которые упростят эту процедуру.

Ввозить новые доллары и евро в Россию по официальным каналам запрещено США и Евросоюзом в прошлом году. Приобрести можно только купюры, оставшиеся в банках, но деньги распределены очень неравномерно.

Корреспонденты «Российской газеты» узнали, что в отделении одного из банков ТОП-10 в кассе было только 200 евро, а долларов не оказалось вообще.

«Заказать деньги тоже было невозможно. По словам кассира, гарантий, что деньги будут, нет — разве что кто-то сдаст валюту. В ответ на вопрос, как набрать нужную сумму в долларах, предложили обзванивать отделения и пытаться найти деньги не с утра, а днем», — пишет газета.

Для покупки крупной суммы иностранной валюты нужен паспорт. И будьте готовы, что курс обмена в кассах банков будет отличать от биржевого. В Москве эта разница может быть совсем незаметной, а в регионах более значительной.

Есть и безналичные варианты для командировок и путешествий. При безналичной покупке валюты курс выгоднее, чем в обменнике. Для покупки нужен брокерский счет. К слову, снять купленную валюту нельзя.

Третий вариант — платежные системы. В этом случае можно не брать валюту, а на месте сделать себе перевод и получить деньги в почтовом отделении. Сделать это можно в Турции, Грузии, Таиланде и Китае.

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