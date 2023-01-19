Костлявая приходит внезапно и тихо: в столичном отеле умерли двое молодых мужчин
В отеле на Ярославском шоссе в Москве двое молодых мужчин умерли при невыясненных обстоятельствах
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Следователи проводят проверку. Правоохранители уже опросили свидетелей.
Два постояльца обнаружены мертвыми в гостиничном номере на севере Москвы. По данным 5-tv.ru, администратор зашла в комнату и увидела тела двух бездыханных мужчин.
Согласно предварительным данным, признаки насильственной смерти и волочения не выявлены, а смерть молодых людей двадцати с небольшим лет наступила около двух дней назад.
Сосед умерших пояснил, что они работали на стройке, но одного из них уволили. Трагедия произошла в отеле на Ярославском шоссе.
Причину смерти двоих молодых и здоровых мужчин устанавливают правоохранительные органы.
Однако подобные странности происходят не только в златоглавой. Северная столица не менее богата загадочными происшествиями. Накануне человеческий череп, вмерзший в лед, нашел житель Санкт-Петербурга в районе реки Ивановки Красносельского района.
В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу отметили, что страшную находку изучают судмедэксперты. Также уточнялось, что череп мог быть обглодан собаками.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какая странная авария произошла в Санкт-Петербурге.