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Видимо, эксперты решили, что нуждающимся хватит сидеть сложа руки, и пора начать действовать.

Армию из украинских беженцев захотели создать в Польше. Об этом заявил экс- командующий сухопутными войсками страны Вальдемар Скшипчак в беседе с интернет-изданием wPolityce. Бывший военный признал неминуемую победу РФ в украинском конфликте.

«Россия добьется своего, она наращивает преимущество. <…> Запад не в состоянии помочь Украине настолько, чтобы создать военный потенциал, превосходящий российский», — сказал собеседник журналистам.

По словам Скшипчака, даже сотни поставленных Западом киевскому режиму танков не хватит, для того, чтобы изменить ситуацию, поскольку у российской армии кратное преимущество перед украинскими военными.

Офицер призвал Запад перестать вооружать Незалежную так называемым «капельным методом». Генерал-полковник считает, что помощь Киеву должна носить «совершенно иной характер».

«Обучать тех граждан Украины, которые там находятся. Нужно мобилизовать, обучать и отправлять их на фронт, потому что Украине становится все труднее», — прокомментировал Скшипчак.

Он указал, что подготовка новых формирований армии Украины должна также происходить из беженцев, находящихся во Франции и в Германии.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что победа РФ в украинском конфликте неизбежна. Ранее 5-tv.ru писал о том, какие последствия ждут Запад в случае поражения Украины.