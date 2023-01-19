Гусь свинье не товарищ: военный дипломат озвучил истинную цель Польши на Украине

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Эксперт уверен, что наемники пришли в Незалежную точно не для того, чтобы оказать военную помощь.

Цель польских наемников на Украине не в том, чтобы помочь стране, а вернуть бывшие территории. В этом уверен член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош.

«Украинцы прекрасно понимают, что поляки пришли вовсе не для защиты демократии их страны, а преследуя свои собственные цели. А именно — оккупировать часть территории на западе Украины, которую они считают почему-то исторически своими землями, и установить там свою власть», — отметил он в интервью изданию URA.RU.

По словам эксперта, польские СМИ уже сейчас показывают карты, где Львов и некоторые другие территории Западной Украины входят в состав страны.

Также Бартош напомнил о пренебрежительном отношении поляков к украинцам, и это было всегда, подчеркнул он. Выражалось это, в частности, в подавлении языка и культуры, потому рассчитывать на тесный контакт двух стран Киеву не стоит, хоть и Зеленский очень страется.

«Сейчас президент Украины Владимир Зеленский, конечно, как утопающий хватается за соломинку. Старается привлечь поляков на свою сторону, обещая им и уже предоставляя определенные преимущества в стране. Что является преступлением против украинского народа. Поэтому граждане отторгают такую вот явно антинациональную политику», — подчеркнул военный дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше предрекли возможный крах Варшавы после ответного удара России.