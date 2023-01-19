Дочь певицы Славы ждет ребенка: «Должен появиться уже весной»

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Бракосочетание пройдет несколько позже, поскольку у будущих родителей сейчас есть более важные дела.

Пополнения в семье ожидает дочь певицы Славы (Анастасия Сланевская) Александра Морозова, сообщает StarHit.ru. Со своим избранником — 25-летним Андреем Дедовым — звездная наследница знакома более восьми лет. Дружба переросла в отношения, потом молодые люди сходились и расходились, проверяя чувства. Мужчина уже самостоятельный, работает в сфере автобизнеса. Предложение девушке он сделал осенью. Пышная свадьба запланирована на будущее, в том числе, возможно, и потому, что сейчас пара занимается более важными делами.

«Малыш должен появиться на свет уже весной — в марте–апреле, сейчас Саша и Андрей живут в довольно небольшой квартире, делают там ремонт и планируют в ближайшее время улучшить условия — приобрести жилье попросторнее», — рассказали журналистам в окружении пары.

Александра находится на седьмом месяце беременности, ребята счастливы, они оба повзрослели и помудрели, несмотря на все разногласия в отношениях, и ведут себя, как семья, поскольку готовы к будущему.

Морозову наблюдают в одной из элитных клиник Москвы. Иногда она приезжает обследоваться вместе с будущим супругом. Пол ребенка еще неизвестен, но родители будут рады как мальчику, так и девочке. Готовиться к материнству Саше помогает звездная родительница, за советом девушка всегда идет к Славе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на что пожаловалась певица Слава.