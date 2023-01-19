СБУ ликвидировала участника первых переговоров России и Украины

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Ситуация покрыта тайнами и мраком. Какие подробности выяснили иностранные публицисты?

Финансиста Дениса Киреева, который был членом первой украинской делегации на переговорах с РФ в феврале минувшего года, застрелила Служба безопасности Украины (СБУ) по подозрению в шпионаже в пользу российской стороны. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ). Как отмечают обозреватели, Киреев собирался в Белоруссию и поехал на вокзал в Киеве вместе с личными телохранителями и агентами военной разведки.

«Группа приехала в центр Киева и остановилась около Софийского собора. Подъехали несколько минивэнов с агентами СБУ и приказали агентам военной разведки и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева отвели в микроавтобус. Его охрана лежала ничком на улице, когда фургон уезжал», — сказано в публикации.

В марте прошлого года депутат украинского парламента Александр Дубинский сообщал, что СБУ якобы ликвидировала Киреева при задержании. Журналист Самостийной Анатолий Шарий заявлял, что финансист был убит в центре столицы Незалежной. Минобороны Украины подтвердило его гибель, назвав его при этом сотрудником главного управления разведки (ГУР) министерства и отметив, что он погиб, выполняя спецзадание.

Неназванный сотрудник СБУ рассказал журналистам, что украинские силовики застрелили Киреева без суда и следствия. Позже его похоронили с почестями.

При этом, по утверждению издания, в феврале 2022 года Киреев якобы передал информацию начальнику ГУР министерства обороны Украины Кириллу Буданову о том, что президент России Владимир Путин отдал приказ начать специальную военную операцию (СВО) утром 24 февраля.

«Если бы не Киреев, Киев, вероятнее всего, был бы взят», — сказал газете Буданов, заявив, что финансист якобы «передал информацию, полученную через свои контакты в России».

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