Врио губернатора Сальдо: боевики ВСУ, входившие в Херсон, почти полностью уничтожены в Соледаре

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Операция российских войск по взятию города завершилась 12 января.

Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая входила в ноябре минувшего года в оставленный войсками РФ Херсон, почти целиком ликвидирована в Соледаре. Об этом заявил в беседе с РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Практически уничтожили 61-ую бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи, входила в пустой Херсон в ноябре. Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты», — сказал чиновник.

Операция армии России по взятию Соледара завершилась 12 января. Город важен для того, чтобы продолжать успешное наступление на донецком направлении. Территория расположена в центре оборонной линии Артемовск — Северск. Боевики ВСУ возвели здесь мощные оборонительные укрепления.

Артемовск находится на подконтрольной киевскому режиму части Донецкой народной республики (ДНР) к северу от Горловки. За город идут тяжелые сражения.

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