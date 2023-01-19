Вдова Караченцова о своем состоянии после госпитализации: «У меня руки синеют»

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Людмила Поргина перенесла нервный срыв, после чего с новой силой разыгралась подагра. 74-летняя артистка находится под пристальным вниманием врачей.

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о своем состоянии после госпитализации журналистам «МК». По словам 74-летней заслуженной артистки РФ, изменения пока не самые позитивные, но врачи тщательно за ней наблюдают. Чувствует себя знаменитая пациентка получше, хотя от болей избавиться еще не удалось.

Поргина попала в больницу сразу после новогодних праздников. Прежде она жаловалась на последствия нервного срыва, тахикардию, потом заявила о прохождении лечения в Сочи. Как только Людмила Андреевна вернулась в Москву, дала о себе знать подагра, произошло обострение. Медики проводят тщательное обследование актрисы — все внутренние органы, анализы крови, гастроскопия. Результатов ждут в течение пары дней.

Артистка довольна условиями в больнице и врачами. Персонал относится к звезде бережно, даже капельницы устанавливают с большой осторожностью, чтобы не больно. Людмила Андреевна жалуется, что из-за процедур не успевает даже кофе выпить в местном кафе, но всецело доверяет докторам и надеется на скорое исцеление. А еще очень радуется вниманию и беспокойству близких и поклонников — добрые пожелания согревают.

«У меня очень плохие вены, руки синеют из-за этого, конечно. Врачи — молодцы, аккуратно пытаются ставить капельницы. Хотя я им, шутя, говорю: „Вы как фашисты. Что только со мной не делаете!“. На самом деле в больнице ко мне все прекрасно относятся… Это дает мне силу, энергию. После того как стало известно о моей госпитализации, все стали звонить, интересоваться моим самочувствием», — поделилась Поргина.

По словам актрисы, в последний раз в клинику преходилось ложиться еще при жизни супруга. Оттого непривычно весь день проводить в окружении врачей. Но все же госпитализации заслуженная артистка рада — наберется сил, восстановится по результатам обследования и лечения, после чего продолжит свою борьбу. Сдаваться собственным недугам она не намерена.

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