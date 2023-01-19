В США владелец магазина разгоняет попрошаек классической музыкой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gao Shan; 5-tv.ru

Правда, вместе с бродягами ушли и покупатели.

В американском штате Техас владелец супермаркета придумал необычный способ разгонять попрошаек.

Для этого он решил включать на полную громкость классические композиции. Бизнесмен уверен, что музыка Баха, Бетховена и Моцарта сильно раздражает бездомных, которые разбили палатки у входа в магазин и очень докучают покупателям.

По словам хозяина магазина, способ действительно работает — бездомных стало намного меньше. Однако громкая музыка распугала не только попрошаек, но и покупателей.

Они грозятся объявить бойкот супермаркету. Люди требуют прекратить оперные концерты, ну или хотя бы сменить репертуар.