Энергокризис заставляет европейцев жертвовать самым необходимым
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Фото, видео: Annette Riedl / ТАСС; 5-tv.ru
Сообщается, что дефицит тепла уже привел к гибели граждан.
Самой пострадавшей страной в результате энергокризиса оказалась Португалия. Там многие семьи сейчас буквально вынуждены выбирать, комнату какого ребенка отапливать, а какого — оставлять холодной.
Известно, что недостаток тепла уже стал причиной гибели граждан.
А в Германии из-за высоких цен на газ сильно страдает туристическая индустрия — многим владельцам отелей пришлось закрыть термальные купальни и некоторые закрытые бассейны.
Цены на их содержание выросли практически в девять раз за январь.