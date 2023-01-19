Энергокризис заставляет европейцев жертвовать самым необходимым

Фото, видео: Annette Riedl / ТАСС; 5-tv.ru

Сообщается, что дефицит тепла уже привел к гибели граждан.

Самой пострадавшей страной в результате энергокризиса оказалась Португалия. Там многие семьи сейчас буквально вынуждены выбирать, комнату какого ребенка отапливать, а какого — оставлять холодной.

Известно, что недостаток тепла уже стал причиной гибели граждан.

А в Германии из-за высоких цен на газ сильно страдает туристическая индустрия — многим владельцам отелей пришлось закрыть термальные купальни и некоторые закрытые бассейны.

Цены на их содержание выросли практически в девять раз за январь.