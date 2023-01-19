У мошенников появилась новая схема обмана
Злоумышленники представляются сотрудниками автосервисов и просят перевести доплату
Фото, видео: 5-tv.ru
Жертвами стали клиенты автосервисов.
Мошенники пользуются непростой ситуацией на рынке автозапчастей. О новой схеме обмана автовладельцев «Известиям» рассказали в Союзе автосервисов.
Злоумышленники звонят клиентам и требуют доплату, объясняя это непредвиденными расходами. Причины придумывают самые разные — например, нужны дополнительные материалы, или деталь подорожала.
Первые пострадавшие решили объединиться и собираются подавать заявление в полицию вместе с представителями автосервиса. Как выяснилось, телефонные номера клиентов мошенники получали, вводя сотрудников в заблуждение.
Представлялись клиентами, они просили внести в контакты новый номер, при этом под видом забывчивости уточняли — а какой был прежний.