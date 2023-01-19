От кратера метеорита до высоких гор: по всей России отметили Крещение

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

Окунались в ледяную воду люди и в столице, и в далеких уголках России.

Православные христиане отмечают Крещение Господне. В храмах совершается чин великого освящения воды. А тысячи верующих этой ночью по традиции окунулись в специальные купели, оборудованные на водоемах. Алексей Полторанин наблюдал за купаниями.

К купелям в Петербурге потянулись и стар и млад — для многих купание уже стало традицией, а для кого-то закаляющий обряд — первый в жизни.

Первым делом озеро на севере Петербурга освятили. Многие верят, что теперь эта вода обладает особыми свойствами.

«Как помолодел. Мне сколько лет? А я каждый раз как окунулся на год меньше становишься или на три», — делится житель Северной столицы.

В этом году крещенские морозы обошли Петербург стороной. На улице плюсовая температура. Традиционное место для купания — набережная Невы — спасатели оборудовали с учетом зимней аномалии.

Купель сделана прямо у набережной. Так, чтобы люди не выходили на лед. Он здесь не совсем прочный. Толщина составляет уже 25 сантиметров, хотя накануне была 30.

Крещенская оттепель и в Москве. У купелей стали собираться еще до полуночи. А в иордань возле главного храма Вооруженных сил окунаются военнослужащие. Всего в столице для купания оборудовали полсотни площадок. Некоторые — с особым оборудованием. Под водой неоновое освещение — для удобного спуска и еще большего ощущения праздника.

«Это святое, это непередаваемое. Я очень люблю холодную воду, но 18 числа в крещение чувствуешь какое-то волшебство», — рассказывает столичный житель.

В Сочи и вовсе +10°. Забег с пляжа прямо в Черное море.

Зато в Якутске погода самая что ни на есть крещенская. Минус 53. Купель утеплили палаткой — иначе тут же затянет льдом. Но желающих нырнуть оказалось не мало.

Первыми, кто окунулся в крещение, были жители Дальнего Востока. Японское море. Вода соленая и невероятно прозрачная. Этот гость во Владивосток приехал из Южной Кореи. Говорит, давно мечтал на себе проверить, как русские выдерживают такое испытание.

Верующие на Камчатке после омовения согреваются в местных термальных источниках, в Челябинске кормят горячей кашей. Купель оборудовали на озере Чебаркуль — том самом, куда 10 лет назад упал метеорит.

«Господь, я думаю, дал знать людям о себе, что в этом мире все хрупко, мы находимся на небольшой планете. Вокруг нас летают разные небесные тела», — уверен протоиерей Дмитрий Егоров.

А самая высокогорная иордань в Северной Осетии — у стен Аланского Успенского мужского монастыря.

В этот день как говорят священнослужители очень важно принять крещенскую воду и посетить службу в церкви. А с головой погружаться в прорубь вовсе необязательно. Достаточно просто омыть лицо и руки.