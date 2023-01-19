Британский кризис: в Королевстве заговорили о проблемах в армии
Daily Mail: число новобранцев в армии Великобритании сократилось на 30%
Фото, видео: 5-tv.ru
Британцы недовольны недостаточны финансированием вооруженных сил страны.
В британской армии разразился настоящий кризис — защищать Королевство такими темпами скоро будет некому. Число новобранцев за год снизилось на треть. Об этом пишет Daily Mail.
Желающих поступить на службу стало меньше на пять тысяч человек. Вместе с тем растет число тех, кто захотел покинуть армейские ряды. Темпы оттока личного состава выросли на 17 процентов.
Такую ситуацию связывают с последствиями пандемии и ростом инфляции. В сложившихся обстоятельствах бюджет на военные расходы в этом году повышать не будут, а значит, довольствие останется на прежнем уровне.
Не идет на пользу армии Великобритании поддержка Украины. Как на днях заявил начальник Генштаба, та же поставка танков Challenger 2 Киеву ослабит оборонный потенциал самого королевства.