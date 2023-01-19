Летопись СВО: боец расчета РСЗО «Град» пишет стихи в перерывах между атаками

Фото, видео: Гаджибалаев Гянжеви / ТАСС; 5-tv.ru

Реактивная артиллерия поддерживает наступление пехоты днем и ночью.

Значительную поддержку наступающим подразделениям оказывает наша реактивная артиллерия. Смертоносные осадки из систем «Град» не дают противнику покоя ни днем ни ночью. Впрочем, даже в этих суровых условиях на передовой у бойцов находится время для отдыха, и даже — для поэзии. В этом убедился Ярослав Богат.

«Музыкантом» бойца из расчета РСЗО называют исключительно из-за призвания. Хорошо играл на гитаре, на гражданке, в перерывах между работой на заводе в газовой отрасли. Был мобилизован. Попал к «реактивщикам».

«Он впереди, зарылся гад, но мы с тобой не лыком шиты, сегодня снег, местами град, кому-то там лежать убитым»: эти строки «музыкант» написал в редкие минуты отдыха между боями.

Блокнот с сочинениями — теперь та самая, неподдельная летопись, рассказывающая о стараниях реактивной артиллерии. Чуть подробнее детали службы раскрывает молодой командир батареи. Он только в прошлом году закончил военную академию. И — судя по результатам работы — экзамен сдан на отлично.

Опыт на передовой получаешь очень быстро. Вот только один из эпизодов: над лесопосадкой, которая кишит противником, кажется, разверзлось небо. Даже в блиндажах и окопах от выжигающего града очень сложно укрыться.

«Пехота, как говорится, не ждет, пот артиллеристов сберегает кровь пехоты, поэтому всеми силами стараемся, как можно быстрее поддержать наших товарищей, нашу пехоту, десантников, разведчиков, поддерживаем их», — рассказал командир реактивной батареи с позывным «Феникс».

Интенсивная работа реактивной артиллерии центрального военного округа на этом участке зоны СВО не прекращается ни днем, ни ночью. Координаты очередной цели были получены во время съемок репортажа.

Очень хорошее небо. Для нашей реактивной артиллерии. Чистое. Примерно в 10 километрах отсюда было замечено скопление живой силы и бронетехники противника. Но и вот, собствленно, «Град» вышел на охоту.

По словам «отважных», «ответ» прилетает очень быстро, но к этому времени, обычно, на земле лишь след от огневых хвостов. В среднем одна система БМ-21 отправляет в небо по 2-3 пакета за сутки. А это по 40 снарядов в каждом. Возможно в перерывах между этими боевыми выездами «музыкант» напишет свое очередное стихотворение, которое не только подбодрит товарищей, но и долетит до дома, чтобы и там узнали, каким трудом дается освобождение Донбасса:

«Команда к бою прозвучит, боекомплект ворвется в небо,

И тот, кто за холмом стоит, свое получит — где бы не был.

Сомнений нет, забыт покой, сидеть и ждать его наивно,

Пришел приказ — вступаем в бой дивизионом реактивным».